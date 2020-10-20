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Fox Haber hakkında dikkat çeken yorum!

Yazar Hüseyin Gülerce, ABD merkezli FOX TV'nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 22:06
Fox Haber hakkında dikkat çeken yorum!

Yaptığı yalan haberlerle gündeme gelen FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili Yazar Hüseyin Gülerce'den bomba bir yorum geldi. Gülerce, Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından ABD merkezli FOX TV'nin yeni sunucusu olan Selçuk Tepeli ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Gülerce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı.



"Laf salatasını daha iyi yapıyor"

Hüseyin Gülerce, tweetinde, "2 dakikalığına FOX TVye bakayım dedim. Selçuk Tepeli, eğitim reformu haberini veriyordu." ifadelerini kullanarak "Bu arkadaş, laf salatasını, Fatih Portakal'dan daha iyi yapıyor..." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınlarla ilgili skandal paylaşım

Selçuk Tepeli Twitter hesabından yaptığı akıllara zarar bir paylaşım ile de 'Fatih Portakal'ı aratmadı' dedirtmişti. Tepeli, "Sahi ormanları yakanlar hep lanet PKK'lı, yanan ormanların yerine villa yapanlar otel yapanlar neden hep AKP'li..!?" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK’nın ormanları yaktığıyla ilgili kınama yapmayan Tepeli, üstüne bir de yanan ormanlarla ilgili rant için yaptığını söyleyerek hükümeti suçlamaya kalkmıştı.

Hüseyin Gülerce

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