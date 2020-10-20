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FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasındaki asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Kuvvet Komutanlıkları ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Toplam 711 asker şahsa yönelik başlatılan çalışma sonrasında 110 kritik gözaltı kararı verildi. İşte son dönemin en büyük FETÖ operasyonuna ilişkin ayrıntılar...

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 12:33
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalardan çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat / Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı'yla kurulan irtibat sonucunda terör örgütü iltisakı olduğu yönünde şüphe bulunan 21'i Albay, 25'i Yarbay, 45'i Binbaşı, 112'si Yüzbaşı, 269'u Üsteğmen, 33'ü Teğmen, 196'sı Astsubay, 7'si Uzman Çavuş rütbelerinde, 3'ü sivil memur olmak üzere toplam 711 asker şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA TAM 110 GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı'yla koordineli çalışma sonucunda oluşturulan ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca da kullanılan ülke geneli ankesörlü/kontörlü sabit hat veri havuzu irtibat kayıtları başta olmak üzere 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun oluşumuna yeterli şekilde veri bulunduğu değerlendirilen 110 personel için 13 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

711 KİŞİLİK SORUŞTURMA! İHRAÇ EDİLECEKLER

Haklarında operasyon icra edilen/ başka yerlerde işlem yapıldığı veya adli veri için yeterli olmadığı için operasyon icra edilemeyen ancak idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen 711 personelin delillerini içerir şahıs dosyalarının ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili Kuvvet Komutanlıkları'na teslim edildiği öğrenildi.

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