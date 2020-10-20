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Çin'den aşı açıklaması!

Çin'den yeni tip korona virüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını ileri sürdü. Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Dünya / 20 Ekim 2020 Salı 21:14
Çin'den aşı açıklaması!

Dünya koronavirüs ile boğuşurken Çin'den aşı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

"HİÇBİR CİDDİ YAN ETKİLERİNE RASTLANMADI"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

AŞILARDA ÜÇÜNCÜ FAZA GEÇİLDİ, 60 BİN GÖNÜLLÜYE AŞI YAPILDI

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

HALKIN ALABİLECEĞİ FİYATLARDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti. Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

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