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CHP'li İBB'ye zor soru!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, özel bir TV kanalının canlı yayınında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Özdağ'ın ses getiren bu açıklamalarının ardından akıllara "CHP'li İBB'ye İYİ Parti kontenjanından Buğra Kavuncu referansıyla alınan kaç personel var?" sorusunu getirdi.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 00:16
CHP'li İBB'ye zor soru!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti ve FETÖ arasındaki işbirliğini gözler önüne seren, ihbar niteliğinde açıklamalarda bulundu.

KAVUNCU'NUN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU AÇIKLADI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu ve Kavuncu'nun da FETÖ'cü olduğunu öne süren Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de hakkında FETÖ iddiaları bulunan Buğra Kavuncu'dan haberdar olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" açıklamasında bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada kullanıcılardan İBB'ye zor sorular arka arkaya geldi. 

AKILLARA REFERANS OLDUĞU PERSONELLER GELDİ!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamasının ardından akıllara CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) İYİ Parti kontenjanından Buğra Kavuncu referansıyla alınan personelleri getirdi.



CHP'Lİ İBB'YE ÇAĞRI: AÇIKLAYIN

Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'a FETÖ'cü olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu'nun direktifiyle alınan daire başkanı, genel müdür, müdür, şef ve personelin isimlerinin açıklanması yönünde çağrı yaptı.

Meral AkşenerMilletvekili

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