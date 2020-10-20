CHP’den İnce’ye sansür!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Bekir Coşkun’un cenaze töreninde yan yana gelmesi, CHP’yi rahatsız etti. Cenaze töreninden fotoğrafları servis eden CHP Basın Bürosu, fotoğraflarda Muharrem İnce’ye yer vermemesi ‘sansür’ izlenimi uyandırdı.