Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye!

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.



Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Başkan Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.