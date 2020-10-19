USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,25 - 9,27

TBMM Başkanı Şentop,Aliyev ile görüştü!

Resmi temaslarda bulunmak üzere parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan'a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin bir çok sebebi vardır. Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur: Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir." dedi.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:39
TBMM Başkanı Şentop,Aliyev ile görüştü!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.

ALİYEV'DEN TÜRK MİLLETİNE 'TEŞEKKÜR'

Görüşmede, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aliyev, 'Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum' ifadesini kullandı.


TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINDA YANINDA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğunun derin tarihi temelleri olan ve inşallah ilelebet devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluk olduğunu belirterek, 'Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır' dedi.

Şentop ayrıca, 'Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin bir çok sebebi vardır. Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur: Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız.' ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ve muhabbetlerini iletti.

ErmenistanAzerbaycanMustafa ŞentopRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı