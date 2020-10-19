Sudan o listeden çıkacak!

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bugün yaptığı haberle yeni bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Sudan, Trump'ın 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkacak.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda bugün ABD Başkanı Trump ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
SUDAN 'TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER' LİSTESİNDEN ÇIKARILACAK
Kanalda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı 'tweet' ile Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.
BU ADIM İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE ÖN AYAK OLACAK
Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi. İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.
SONUÇ ALAMAMIŞTI
Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.
TRUMP DUYURDU
Trump attığı "tweet" ile 335 milyon dolar terör tazminatı ödeme şartıyla Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.
İsrail televizyonu: Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracak
PARA ÖDENDİKTEN SONRA LİSTEDEN ÇIKARTILACAK
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.
Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.