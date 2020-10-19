Sudan o listeden çıkacak!

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda bugün ABD Başkanı Trump ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.



SUDAN 'TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER' LİSTESİNDEN ÇIKARILACAK



Kanalda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı 'tweet' ile Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.



BU ADIM İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE ÖN AYAK OLACAK



Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi. İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.



SONUÇ ALAMAMIŞTI



Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.



TRUMP DUYURDU



Trump attığı "tweet" ile 335 milyon dolar terör tazminatı ödeme şartıyla Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.



İsrail televizyonu: Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracak



PARA ÖDENDİKTEN SONRA LİSTEDEN ÇIKARTILACAK



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.



Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

