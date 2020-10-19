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Otoyolda can pazarı!

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili son dakika gelişmesi... D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasının ardından can pazarı kuruldu. Otomobil içerisinde sürücü dahil sıkışan iki kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Hurdaya dönen otomobil içerisinde ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekipleri yaralıları sakinleştirmeye çalışırken itfaiye erleri otomobilin içerisine giren demir bariyeri söküp yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartmak için dakikalarca uğraştı.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
Otoyolda can pazarı!

İstanbul'da facianın adresi D-100 Karayolu Cevizli mevki oldu. Kadıköy yönünden Tuzla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Emirhan K. ile şoför Ahmet Kağan A.'nın bulunduğu 41 BU 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.00 sularında kontrolden çıktı.

Yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak sürüklenen otomobilin içerisine giren demir bariyer sürücü ve yolcuyu oldukları yerde sıkıştırırken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yolcu Emirhan K.'ı sıkıştığı yerden çıkarttı.

Demir bariyerin ikiye böldüğü otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için bariyeri kesen ekipler yaklaşık kırk beş dakikanın sonunda da sürücü Ahmet Kağan A.'ı hurdaya dönen otomobilden çıkartmayı başardı. İlk müdahaleye sıkıştıkları otomobilin içerisinde başlayan sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahaleye devam ederken ayakları kopan şoför ve yolcu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazazedelerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken hayati tehlikeleri devam ediyor.

KOPAN UZUVLAR UZUN SÜRE OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE ARANDI

Can pazarının kurulduğu D-100 Karayolu Cevizli mevkinde otomobilin sol tarafından girip sağ tarafından çıkan ve içerisinde bulunan iki kişiyi oldukları yerde sıkıştıran demir bariyer itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kesilirken hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki kişiye ait kopan uzuvlar da sağlık ekiplerince toplandı.

İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde kopan uzuv arayan sağlık ekipleri bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı.

Lütfi Kırdar

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