O atasözü taciz sayıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde ilginç bir dava açıldı. İddiaya göre; 18 yaşındaki E.B, İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'ye gitti. Mağazaları dolaşmaya başlayan genç kız bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. İzini kaybettirmek için AVM içerisinde hızlı adımlarla yemek katına çıkan genç kız, karşısındaki masada kendisini takip eden kişiyle yeniden karşılaştı.



İddiaya göre; adam genç kıza, iç çekerek bakıyordu. E.B, 'Neden bana bakıyorsun?' diye sorduğu Vedat A. adlı 26 yaşındaki şahıstan "Güzele bakmak sevaptır" şeklinde cevap aldı.



2 YIL İSTENİYOR



AVM güvenliğine giderek durumu ihbar eden E.B'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kimliği tespit edilen şüpheli, "Genç kıza baktığını, sonradan özür dilediğini" ifade etti.



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Vedat A'nın genç kıza yönelik sarf ettiği, "Güzele bakmak sevaptır" sözüyle taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açıldı. 2 yıla kadar hapsi istenen Vedat A. ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.