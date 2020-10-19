KKTC seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.' dedi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:



'TÜM DÜNYAYA AÇIK MESAJ'



Kıbrıs Türkleri, KKTC'nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korumasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sn Ersin Tatar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir.