İngiltere'de korkunç rakamlar!

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 kişide daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu



TOPLAM VAKA SAYISI 741 BİN 212'YE YÜKSELDİ



Ülkede toplam vaka sayısı 741 bin 212'ye yükseldi. İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 80 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 741 bin 212'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 726'ya ulaştı.