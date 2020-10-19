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İki ilde uyuyan hücre operasyonu!

Diyarbakır ve İstanbul’da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 2013’te terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılıp kod isim alan ve metropollerde eylem yapmak üzere olan 4 terörist yakalandı. Teröristlerden birinin Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.

3. Sayfa / 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:15
İki ilde uyuyan hücre operasyonu!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan ve kod isimleri alarak dağ kadrosuna katıldıkları tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan ve Kolesnikof piyade tüfeği, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini ve toplamsal alan, kültür çalışması eğitim derslerini alan Mazlum Serhat kod adlı I.K., Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, Kalesnikof, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S.,



Sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile Kalesnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S. ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için yeni Şervan, Kaleşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri alan Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakalandı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler adliyeye sevk edildi.

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