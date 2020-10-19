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Heyecanlandıran Kanuni paylaşımı!

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan çıktı.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:09
Heyecanlandıran Kanuni paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir Kanuni paylaşımı geldi. Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, Karadeniz'e doğru yeniden yol aldı. Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Bakan Dönmez: Hedefimiz yeni keşifler

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "13 Ekim‘de Mersin'den yola çıkan #Kanuni Sondaj Gemimiz, Çanakkale Boğazı’ndan. Şehitler Abidemizi" selamlayarak çıktı.Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz yeni keşifler, yeni müjdeler..." ifadelerini kullandı.


Fatih Dönmez

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