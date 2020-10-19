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Hazal 19 yaşındaydı! Sadece reddetti!

İstanbul Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında 19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı Mehmet Ali Atış (18) tarafından başından silahla vurularak katledildi. Katil Atış, olay yerinde hayatına son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:21
Hazal 19 yaşındaydı! Sadece reddetti!

Kadın cinayetinin son adresi İstanbul oldu. Edinilen bilgilere göre, bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Esenler Otogar Bağlantı Yolu kenarında 19 yaşında olan Hazal Tektaş, reddettiği erkek arkadaşı Mehmet Ali Atış (18) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

REDDEDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Hazal Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış'ı reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Hazal Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkıp kaçmaya başladı. Mehmet Ali Atış da Tektaş'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada belinden çıkardığı silahla ateş etti.



HAZAL'I BAŞINDAN VURDU

Başından vurulan Hazal Tektaş kanlar içinde yere yığıldı. Atış ise cinayetin ardından aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler ve vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak olayı bildirdi.

KATİL KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Atış ise olay yerinde öldü. Polis, kadın cinayetine ilişkin soruşturma başlattı.

"PLATONİK AŞIKTI"

Hazal Tektaş'ın arkadaşı G. A. konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A.; " O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.

"ANNESİ YAVRUM HALA YAVRUM GELECEK DİYOR"

Annesi hala yavrum gelecek ölmedi diyor diyen G. A.; "Aile yıkıldı 3 kızları 2 oğulları vardı. Şimdi gencecik yavrularını toprağa verdiler. Dün Güngören'de Hazal'ı defnettik. Anne babası hala ayakta duramıyor. Bu cinayetler son bulsun. " dedi.

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