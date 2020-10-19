FOX Haber yine yalanlandı!

Yaptığı provokatif ve yalan haberlerle gündemden düşmeyen FOX Ana Haber yeni yalanıyla tekrar gündeme geldi. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül; FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan "Devlet bizi ölüme terketti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Dr. Vural Karagül; Esenyurtta ikamet eden Fatim E.'nin hastanede tüm tetkiklerinin yapıldığını, hastanın hastanede yattığını ve hastanın yakınlarının da testlerinin yapıldığını açıkladı.



Dr. Karagül; Fatim E. isimli hastanın aile hekimi tarafından 14 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde de arandığını, hastanın herhangi bir sorunlarının olmadığını beyan ettiğini, e-nabız izlemlerine de bu durumun işlendiğini söyledi.



Dr. Karagül; 18 Ekim 2020 tarihinde, FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan 'Devlet bizi ölüme terketti' başlıklı haberi eleştirerek, "Bu şartlar altında ülkemize ve milletimize hizmet ederken canla başla çalıştığımız bu süreçte bu tarz karalayıcı haber çıkmış olması ekiplerimizi derinden yaralamış ve üzmüştür" ifadelerini kullandı.



"HASTANIN ACİL SERVİSTE KAN TETKİKLERİ YAPILMIŞ, BT ÇEKİLMİŞ VE COVİD PCR ÖRNEĞI ALINMIŞTIR"



Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül'ün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"18 Ekim 2020 tarihinde, FOX TV Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan 'Devlet bizi ölüme terketti' başlığıyla Esenyurtta ikamet eden Fatim E. isimli hastanın konu olduğu haberle ilgili bilgi notudur."



"Fatim E. isimli hasta, 13 Ekim 2020 tarihde Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde acil servise üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla başvurmuştur. Acil serviste kan tetkikleri yapılmış, BT çekilmiş ve Covid PCR örneği alınmıştır. BT sonucu Covid-19 pnömonisiyle uyumlu gelen hasta dahiliye uzmanına konsülte edilmiş, Spo2 si %97 ve nefes darlığı olamaması üzerine tetkik ve tedavisi sonrası evde izleme uygun görülmüştür. Hastaya favipiravir başlanarak evde izolasyona gönderilmiştir."



"TEMASLI KAYDI OLMASA DA EVDE YAŞAYAN YAKINLARINA COVİD TESTİ YAPILMIŞTIR"



"14 Ekim 2020 tarihinde filyasyon ekiplerimizce (3418A004) aranan hastanın hastanede olduğu öğrenilmiştir. Bu durum kayıt altına alınmıştır. Hastayla yapılan görüşmede temaslı beyan etmemiştir. Hastanede yattığını beyan etmiştir. Temaslı kaydı olmasa da evde yaşayan yakınlarından Feyzullah E., Nimetullah E., ve Ümit E. Covid Pcr sonuçlarının negatif olduğu sistemsel incelemeyle tespit edilmiştir."



"HASTANIN YAKINLARI DEVLETİMİZİN ÜCRETSİZ SUNDUĞU TEST İMKANINDAN ÜCRETSİZ YARARLANMIŞLARDIR"



"Yapılan HSYS incelemesinde Fatim E. isimli hastaya favipiravir başlandığı görülmüştür. Habere konu olan yakınları devletimizin ücretsiz sunduğu test imkanından ücretsiz yararlanmışlar, sonuçları negatif olarak değerlendirilmiş ve aile hekimleri tarafından aranmışlardır. Fatim E. isimli hasta aile hekimi tarafindan 14 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde aranmış herhangi bir sorunlarının olmadığı beyan etmiş e-nabiz izlemlerine bu durum işlenmiştir. xx.xx.xxx nolu aile hekimi Dr. Muhittin Canuygur (tel: 0555xxxxxxx) ile görüşülerek teyit edilmiştir. Sabim ve 112 online sistemleri üzerinde ailenin herhangi bir şikayeti olmadığı görülmüştür."



"BU TARZ KARALAYICI HABER ÇIKMIŞ OLMASI EKİPLERİMİZİ DERİNDEN YARALAMIŞ VE ÜZMÜŞTÜR"



"Haberin içeriği detaylı incelendiğinde, yakınlarının şikayeti Fatim E. evde sürekli inlemesi ishal olması tek bir ilacın verilerek eve gönderildiği ve ölüme terkedildiği iddiasıdır. Ancak bilinmektedir ki hastaya ilacı başlanmış, izlemleri yapılmıştır. Yakınlarının testleri yapılmıştır. Bu şartlar altında ülkemize ve milletimize hizmet ederken canla başla çalıştığımız bu süreçte bu tarz karalayıcı haber çıkmış olması ekiplerimizi derinden yaralamış ve üzmüştür."

