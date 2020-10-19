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Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara "Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz." dedi.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi!

Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlık'ta yemekte bir araya gelen Ankara'daki bazı mahallelerin muhtarlarına Soylu aracılığıyla seslendi.

Yemek sonrası Başkan Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgın kuralları kapsamında sınırlı sayıda muhtarla yemekte buluştuklarını belirtti.

Telefondan muhtarlara hitap eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerde sizler bizim Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Dolayısıyla burada İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber müşterek çalışmalarınızla, inanıyorum ki Ankara'mızı güzel yarınlara beraber taşıyacağız, beraber yürüteceğiz. Dayanışmamız çok önemli, yardımlaşmamız çok önemli. Bu dayanışmamızı başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürece Allah'ın izniyle Ankara'mız bir başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir."

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