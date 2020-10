Bakan duyurdu: 'Ciddi bir artış bekliyoruz!'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, otomotiv ihracatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na video konferans yöntemiyle katıldı.



Organizasyonla birlikte, mayıstan bu yana sanal ortamda 16'ncı sektörel ticaret heyetini gerçekleştirdiklerini ifade eden Pekcan, 9 genel nitelikli ticaret heyeti programını tamamladıklarını söyledi.



Pekcan, 33 ülkeyle genel ve sektörel sanal ticaret heyetleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Mayıs ayından itibaren 4 bin 200'ün üzerinde iş görüşmesi yaptık. İnşallah bu rakama otomotiv sektörümüz de ilave olacak." diye konuştu.



Ticaret heyetleri dışında 4 sanal fuar ve 9 farklı ülkeye yönelik Özel Nitelikli Alım Heyeti organizasyonu düzenledikleri bilgisini veren Pekcan, firmaların sanal ticarete ilgisinin yüksek olduğunu ve çok başarılı sonuçlar aldıklarını bildirdi.



"ALMANYA EN BÜYÜK TİCARET ORTAKLARIMIZDAN"



Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Pekcan, bu ülkeye geçen yıl 16,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve oradan 19,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini aktardı.



Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Almanya'ya ihracatın yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldığına işaret ederek, eylülde bu ülkeye ihracatın yıllık bazda yüzde 10,6, aylık bazda ise yüzde 25,3 arttığını kaydetti.



Almanya'ya toplam ihracatın içinde otomotiv ana sanayisinin payının yüzde 10, yan sanayisinin payının ise yüzde 16 olduğuna dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu yılın 9 ayında, Almanya'ya otomotiv ana sanayisi ihracatı yüzde 20,2 daralarak 906 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayisinde ise 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yan sanayide de yüzde 19'luk azalma var ancak biz Almanya'dan otomotiv sektöründe çok ciddi oranda da ithalat yapıyoruz. Özellikle ocak-eylül dönemine baktığımız zaman, geçen sene 683 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bu sene rakam 1 milyar 475 milyon dolara ulaştı."



Pekcan, 9 ayda Almanya'dan otomotiv ithalatının yıllık bazda yüzde 115 artışla 1 milyar 475 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, "Yalnızca eylül aylarını mukayese ettiğimiz zaman da Almanya'dan otomotiv ithalatımızın yüzde 128 arttığını görüyoruz. Ben ihracatçılarımızdan da bu oranları yakalamalarını bekliyorum. İhracatımız da en azından o oranlarda artmalı." ifadelerini kullandı.



Salgın koşullarında bile bu rakamların potansiyelin altında olduğuna dikkati çeken Pekcan, "İhracatçılarımızın ve sektörümüzün ihracat rakamlarını ithalattaki yüzde artışlarla beraber artıracağını öngörüyoruz." dedi.



"İHRACATTA MİNİMAL DE OLSA TOPARLANMA VAR"



Pekcan, Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği verilerine göre Avrupa Birliği binek otomobil pazarının, 9 aylık dönemde yüzde 28,8 daraldığını belirterek, "Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artmış. Eylül ayındaki genişlemeyle otomotiv sektörü, yıllık bazda genişleyen ilk sektör olmuş." bilgisini paylaştı.



Bu yıl otomotiv ihracatındaki ilk toparlanmanın eylül ayında görüldüğünü anımsatan Pekcan, şöyle konuştu:



"Minimal de olsa yüzde 0,5 civarında geçen senenin eylülüne göre bir artış gördük ama bir önceki aya göre de bu yüzde 82,5 civarında bir artışa tekabül ediyor. Bu bize pozitif sinyaller veriyor. En azından bundan sonra otomotiv sektörümüzün ana ve yan sanayiyle beraber ihracatında ciddi artışlar bekliyoruz. Otomotiv sektöründe dünyanın en derinlikli pazarlarından birine sahip olan Almanya gibi bir ülkeye farklı ürün kalemlerinde ihracat yapmamız özellikle teknolojik açıdan niteliği yüksek ürünlerdeki pazar payımızı artırabilmemiz önem arz etmektedir."



"ALMANYA EN STRATEJİK PAZARLARIMIZDAN BİRİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK"



"Türkiye olarak önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirlerinde daha da etkin bir rol alma hedefimiz var. Bunu başaracak altyapımız mevcut. " diyen Pekcan, Almanya'nın en stratejik pazarlardan birisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.



Bakan Pekcan, bakanlık olarak ihracatta devlet destekleriyle her zaman ihracatçıların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Küresel Tedarik Zinciri desteğimizle özellikle otomotiv, savunma ve havacılık ile makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer almalarını destekliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makine ekipman, donanım, yazılım, kalite sertifika belgeleri almaya destek veriyoruz. Bugüne kadar Küresel Tedarik Zinciri destekleri kapsamında destekten yararlanan 84 firmanın içinde 40 tane otomotiv sektöründen firmanın olması da bu desteklerin önemini gösteriyor."



Pekcan, ihracatta devlet desteklerinden tüm firmaları faydalanmaya davet ederek, her ölçekten firma için cazip desteklerin olduğunu kaydetti.



Ağustos sonu itibarıyla Kolay İhracat Platformunu da devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, "Platformun yıl sonundan önce tamamlamayı planladığımız 2'nci fazında ilgili ülkelerdeki ithalatçı bilgilerini de paylaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



"18 EKİM İTİBARIYLA İHRACAT VERİLERİMİZ SON DERECE OLUMLU"



Bakan Pekcan, küresel ekonominin yakın tarihin en zor dönemlerinden birisini yaşadığına belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm bu koşullara rağmen, bizim ana ihracat pazardaki ekonomik küçülmeye rağmen, Türkiye olarak bu süreci diğer ülkelere kıyasla en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanmayı yaşayacak ülkelerden birisi olacağımızı öngörüyoruz. OECD'nin 16 Eylül'de yayımladığı raporda da OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'den sonra en az hasarla kapatacak ülkenin Türkiye olduğu belirtildi."



Dış ticarete yönelik belli öncü göstergelerde de güçlü toparlanma işaretlerinin görüldüğüne işaret eden Pekcan, eylül ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 4,8 altın hariç bakıldığında da yüzde 5,9 artış gösterdiğini vurguladı.



Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyelerine gerçekleştiğine dikkati çekerek, ''18 Ekim itibarıyla da verilerimiz son derece olumlu gidiyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,7, altın hariç karşılama oranı yüzde 104,5 düzeyinde." dedi.



Söz konusu göstergelerin hızlı toparlanma ve üçüncü çeyrek büyümesi açısından oldukça olumlu olduğunu vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:



"Pandeminin azalması ve tam anlamıyla kontrol altına alınması sürecine bağlı olarak mümkün olan en hızlı toparlanmayı sağlayacağımıza inanıyoruz. Türkiye, her şeye rağmen, belli bir dirençle, kendi güçlü potansiyeli doğrultusunda, kendi hedeflerinin arkasında yoluna devam etmektedir ve edecektir. Bu yönde ihracatçılarımıza çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz de bu amaçla tüm ihracatçılarımızın yanındayız."