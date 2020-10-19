Bakan'dan çarpıcı detaylar: Bu yıl dünyadaki en büyük keşif

Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi.



Dönmez: Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihilerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik.



GAZ KULLANIMI 2023 YILINDA VATANDAŞA ULAŞACAK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacak sorusu üzerine ' Çalışmalara tam gaz başladık 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız.'



Şuan çalışmaları kendimiz yürütüyoruz. Ancak dünyanın her yerinde olduğu gibi teknolojik ekipmanların tedariği için yurtdışı firmalardan da destek alınabilecek.