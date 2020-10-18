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NATO'dan skandal açıklama!

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi ile ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir." denildi.

Güncel / 18 Ekim 2020 Pazar 12:18
NATO'dan skandal açıklama!

Geçen yıl içinde Türkiye ile ABD arasında iplerin gerilmesine neden olan S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan alınmasıyla ilgili son günlerde sıcak gelişmeler peş peşe meydana geliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin denemelerinin Sinop'ta yapıldığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından NATO dün e-posta yoluyla bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Rahatsız olmuşlar!

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in haberinde, NATO'nun bu gelişmeden duyduğu rahatsızlık belirtildi. NATO'nun e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test talihsizdir. Türkiye'nin diğer müttefiklerle alternatif çözümler bulmak için çalışması önemli' ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, 'Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir. Bu Türkiye'nin ulusal bir kararı fakat S-400'ler NATO'nun hava ve füze savunma sistemine edilemez' denildi.

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