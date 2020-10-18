İstikamet Ankara!

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.



Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'ler, Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıktı.







S-400'leri taşıyan askeri araçlar Samsun'da görüntülendi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.







Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar.





