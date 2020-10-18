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İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda su baskınlarına neden oldu. Su dolan alt geçitte mahsur kalan bir taksi sürücüsü kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yaşam / 18 Ekim 2020 Pazar 12:03
İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yer yer şiddetli olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli'de yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Rögar kapakları taştı, otomobiller ise yolda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

Maltepe'de ise bir taksici su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın gün boyu devam edeceği öğrenildi. Kaynak : İHA

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