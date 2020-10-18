İlham Aliyev duyurdu!

Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik girilen çatışmalarda, topraklarının büyük bir kısmını geri alabilmeyi başardı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne de Azerbaycan bayrağı diktikleri müjdesini duyurdu.



'KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR'



Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aliyev, 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinden Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Azerbaycan halkı çok yaşa! Karabağ Azerbaycan'dır!' ifadelerini kullandı.





