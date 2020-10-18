USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

İki bakan Covid-19'a yakalandı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın 12 Ekim tarihinde katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Dünya / 18 Ekim 2020 Pazar 11:16
İki bakan Covid-19'a yakalandı

Lüksemburg'da 12 Ekim tarihinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımı ile AB Dışişleri Konseyi toplantısı yapılmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantı sonrası yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerin ardından toplantının “süper yayıcı” olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes'ın 12 Ekim'deki toplantıda düzenlenen grup kahvaltısında yan yana oturdukları ifade edildi. Bakanlık, 'Schallenberg'in Pazartesi günü Lüksemburg'daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor' ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Schallenberg'in Lüksemburg'daki tek ikili görüşmesinin İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile olduğunu ancak sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığını ve Coveney'in Schallenberg'in pozitif test sonucundan haberdar edildiğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in Çarşamba günü bir kabine toplantısına da katıldığını ancak kabine üyelerinin hepsinin maske taktığını dile getirirken, 'İhtiyati tedbir olarak hükümetin tüm üyeleri Cumartesi günü test edilecek' dedi.

Bakan Wilmes ise yaptığı açıklamada, dün Covid-19'a benzer semptomlar gösterdiğini ve kendini hızlıca karantinaya aldığını aktarırken, bugün test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Wilmes sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Evimin dışında alınan önlemler göz önüne alındığında muhtemelen ailemde de enfekte olanlar var' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, dün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını ve Schallenberg ile yakın teması olmadığını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise negatif test sonucu alana kadar evden çalışacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Perşembe günü Cezayir'de yaptırdığı Covid-19 testide negatif çıktı.

FransaİsveçAvusturyaBelçikaCezayir

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı