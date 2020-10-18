Corona virüste çarpıcı araştırma!

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile yapılan son araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre uzun süren corona virüsün, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürüldü.



İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın ortak gündemi olaya devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs pek çok bilimsel araştırmanın da konusu olmuş durumda. Independent'ta yer alan habere göre, virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma uzun süren Covid-19'un, vücudu aynı anda etkileyen 4 farklı sendromun birleşimi olabileceğini öne sürdü.



Söz konusu belirtiler arasında;



nefes darlığı



kronik yorgunluk



'beyin sisi'



kalıcı organ hasarı



kaygı ve stres gibi semptomlar bulunuyor.



SEMPTOMLARIN LİSTESİ ÇOK UZUN



Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Dr.Elaine Maxwell, 'Semptomların listesi çok uzun. Vücudun ve beynin her bölümünü içerebilir' dedi. Maxwell ayrıca, uzun süreli corona virüs semptomları deneyimleyen kişi sayısının pandemi sürdükçe artacağı uyarısında bulundu.



Geçtiğimiz dönemde yapılan başka bir araştırma uzun erimli Covid hastalarının teşhisten aylar sonra virüs kapmadan önceki sağlıklı hallerine dönmekte zorlandığını ortaya koymuştu.





