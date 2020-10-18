Atatürk istismarı yapan Yılmaz Özdil'den skandal hata: Kurtuluş Savaşı'nın kahramanını tanımadı

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nı istismar eden Yılmaz Özdil'in "Son Cüret "isimli kitabının tanıtım videosunda önemli bir hataya imza atıldı.



Mustafa Kemal'in yanında yer almış subayların tanıtıldığı videoda Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından Ali Fuat Paşa zannedilerek 1916 yılında Kafkas Cephesi'nde şehit olan Çolak Faik Paşa'nın fotoğrafı konuldu. Yılmaz Özdil de bu tanıtım videosunu "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaştı.



Özdil'in Mustafa Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını görmemesi dikkat çekti.







