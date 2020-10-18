USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

354 web sitesi erişime kapattırıldı!

Terör örgütüne siber alaemde de darbe indiriliyor. Son dakika haberine göre arasında ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapılanların da yer aldığı 354 web sitesi erişime kapattırıldı.

Güncel / 18 Ekim 2020 Pazar 09:32
354 web sitesi erişime kapattırıldı!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında 'yasadışı bahis ve müstehcenlik' içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapan 68 URL adresi tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı.'

FransaKanada

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı