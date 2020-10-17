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Yeni Zelanda'da seçimin galibi Ardern

Yeni Zelanda’da bugün gerçekleştirilen genel seçimleri mevcut Başbakanın adayı olduğu İşçi Partisi kazandı. Parlamentoya 64 milletvekili sokmayı başaran İşçi Partisi, tek başına hükümet kurabilecek.

Siyaset / 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:20
Yeni Zelanda'da seçimin galibi Ardern
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Yeni Zelanda’da halk, korona virüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle 19 Eylül’de yapılması planlanan ancak bugüne ertelenen genel seçimlerde oy kullandı. Yerel saatle 09.00’da sandık başına giden 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen oy 19.00’a kadar oy kullandı. Yerel saatle 17.00’dan itibaren resmi olmayan ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.

Şuana kadar sandıkların yüzde 90’ı açılırken, Ardern seçimin galibi oldu. Ardern’in İşçi Partisi oyların yüzde 49’unu aldı. İşçi Partisi, bu sonuçlara göre parlamentoya 64 milletvekili sokabilecek. Böylece Ardern, tek başına hükümet kurabilecek.

Ulusal Parti’nin adayı Judith Collins ise yenilgiliyi kabul ederek, “Bugün 2023 seçimleri için oluşturacağımız kampanyanın ilk günü. Bir seçim kaybettik ama 3 sene sonrası için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Öte yandan oyların yüzde 2.6’sını alan Winston Peters’ın Önce Yeni Zelanda Partisi, parlamentodaki tüm sandalyeleri kaybetti.

Yeni Zelanda’da oylama sistemi nasıl işliyor?

Yeni Zelanda’da, 1996 yılında Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi (MMP) kabul edildi. Genel seçimlerin her 3 yılda bir yapıldığı ülkede 1996 yılında ilk kez uygulanan Karma Üyeli Nisbi Temsil Sistemi’nde seçmenden tercih ettiği parti ve milletvekilleri için iki kez oy kullanmaları isteniyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için, parti oylamasında en yüzde 5 alması gerekiyor. Bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için ise 120 sandalyeli parlamentoda 61 sandalyeyi kazanması gerekiyor. Kaynak : İHA

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