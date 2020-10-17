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Sakarya'dan acı haber

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

3. Sayfa / 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:22
Sakarya'dan acı haber

Alınan bilgiye göre, önceki gün Yunus ekibinin "dur" ihtarına uymayan aracı kovaladığı sırada yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu motosikletten düşüp yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Özkan Aslan'ın ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, "dur" ihtarına uymayan aracın yerini belirleyen ekipler, sürücü, yanındaki şüpheli ile motosikletli ekibin çarpıştığı minibüsün şoförünü gözaltına almıştı.

Araçla kaçan 2 şüphelinin ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği öğrenilmişti.

Kaynak : AA

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