Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.









Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, 'Nasiptir, nasip...

Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.



Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.

#MilliEnerjiGüçlüGelecek

#MilliEnerjideYeniMüjde' ' ifadelerine yer verdi.

