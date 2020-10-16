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Sözcü yine yargıyı hedef aldı!

Sözcü Gazetesi bugün ‘Adaletin celladı’ başlıklı skandal bir manşetle yayınlandı. CHP Milletvekili Özgür Özel’in sözlerine yer verilen Necati Doğru’nun yazını manşete alan Sözcü, mahkeme başkanı ve yargıya yönelik başlatılan linç kampanyasına destek oldu.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 13:26
Sözcü yine yargıyı hedef aldı!

CHP'li eski milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmişti.

Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterirken Grup Başkanvekili Özgür Özel, mahkeme heyetine hakaret etmiş, CHP'nin yayın organı Halk TV de mahkeme başkanını hedef almıştı.

Ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatılmış, MİT TIR'larıyla ilgili attığı ihanet manşetlerinin ardından yurtdışına kaçan Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ise mahkeme başkanı hakkında sert sözler söylemişti.

FİRARİ ACARER DE SEVİYESİZ BİR DİLLE SALDIRMIŞTI

Firari Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer de mahkeme başkanına seviyesiz bir dille saldırıda bulunmuştu. Birçok hesaptan mahkeme başkanına tehdit dolu sözler söylenmişti.

Tüm bu linç mesajları ardından bugün Sözcü Gazetesi de skandal bir manşetle yargıyı hedef aldı. Sözcü Gazetesi Yazarı Necati Doğru'nun yazısını manşete taşıyan Sözcü, 'Adaletin celladı' şeklindeki skandal bir ifadeyle yayınlandı.

Doğru yazısında, mahkeme başkanına hakaret eden vekil Özgür Özel'in açıklamalarına yer verdi.


Özgür ÖzelMilletvekiliKemal KılıçdaroğluCan Dündar

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