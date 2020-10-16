S-400'lerin ateşi ABD'yi tutuşturdu!

S-400'lerin deneme atışları Sinop'ta yapılmaya başlandı. Türkiye'nin sahibi olduğu hava savunma sisteminin füzesinin ateşleri ABD'yi tutuşturdu. Türkiye'nin her türlü tehdide karşı dik durarak Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini test etmesi ABD'yi rahatsız etti. S-400'lerin ateşlenmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal bir açıklama geldi.



Reuters haber ajansında yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk hükümetinin üst düzey yetkililerine, S-400 gibi Rus askeri sistemlerini satın almasının kabul edilmez olduğunu, S-400 sisteminin aktif hale gelmesinin, Türkiye ile güvenlik ilişkileri bakımından "potansiyel ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunduğu belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, konuyla ilgili açıklamasında, "Doğrulanması halinde NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumlulukları ile uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınıyoruz" dedi.







NE OLMUŞTU?



Türkiye bu hafta başında, 16-17 Ekim tarihlerinde Karadeniz üzerinde, Sinop yakınlarında füze atışları yapılacağına dair bir NOTAM yayımlamıştı. Havacılara yönelik duyuru anlamına gelen NOTAM'da, bölgedeki uçakların 6 saat süreyle yapılacak füze atışlarından haberdar olması ve uçakların 61 bin metreye kadar olan irtifalardan uzak durmaları istenmişti.



TRUMP'A BASKI YAPIYORLAR



Benzer şekilde denizciler için yayımlanan ve 16-17 Ekim tarihlerini içeren NAVTEX'te, bölgede atış talimlerinin yapılacağı ifade edilmişti. Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini Rusya'dan satın alması ABD'nin tepkisine neden olmuştu. Bu sebeple ABD Kongresi, F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılan Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını istiyor ve Trump yönetimine bunun için baskı yapıyor.