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Paşinyan'ın son çırpınışları!

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Avrupa'daki Ermenilere sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ'ın tanınması için Avrupa'da yaşayan Ermenilerin otobanları kapattığını ifade etti.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 20:32
Paşinyan'ın son çırpınışları!

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini paramparça ederken, yenik Ermenistan Lideri Nikol Paşinyan sosyal medyadan son kozunu oynadı. Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan, Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

KARABAĞ'IN TANINMASINI TALEP ETTİLER

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.


ErmenistanHollandaAzerbaycanBelçikaİspanya

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