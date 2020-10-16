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O ülkede salgından bu yana ilk!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya'da 10 bin 10, Malta'da 122 yeni vaka kaydedildi.

Dünya / 16 Ekim 2020 Cuma 21:14
O ülkede salgından bu yana ilk!

Dünya koronavirüsle boğuşurken Avrupa'dan rekor rakamlar gelmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 bin 10 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak belirlendi.

Ülkede dün de 8 bin 804 Kovid-19 vakası açıklanırken, bugünkü sayı düne göre, 1206 kişi daha fazla oldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 391 bin 611 olarak belirlendi.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 100 bini geçerek, 107 bin 312'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 638’e ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 55 artarak, 36 bin 427‘ye çıktı. Ölü sayısının düne göre 28 daha az olduğu görüldü.

İyileşenlerin sayısı ise 1908 artarak, 247 bin 872 oldu.
Ülkede, mevcut sıkı tedbirlere ek olarak yeni kısıtlayıcı bazı tedbirlerin daha hükümet tarafından devreye alınabileceği kamuoyunda tartışılıyor.

- MALTA'DAKi DURUM

Avrupa'da nüfusuna oranla Kovid-19 salgının ikinci dalgasını şiddetli şekilde geçiren Malta’da da günlük vaka sayısı bugün yeni zirvesine ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, bu veri, salgının görülmeye başlandığı mart ayından beri bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Halihazırda 1009 Kovid-19 hastası bulunan adada, salgın nedeniyle şu ana kadar 45 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya

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