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Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kebap partisi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun kebap partisi sosyal medyada tepki topladı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 21:52
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kebap partisi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir kebapçıda buluştu. Muhteşem üçlünün İstanbul'un bu kadar sorununa rağmen Kebapçılarda gününü gün etmesi tepki topladı. 

SANKİ TURİST OLARAK İSTANBUL'A GELMİŞLER

Vatandaşlar, İstanbul'un bunca sorununa rağmen CHP'li isimlerin kebapçılarda turizm gezisi yapar gibi yemek yemesine tepki gösterdi.

MASADA KUŞ SÜTÜ EKSİK!

CHP'li isimlerin masası ise görenlere sadece kuş sütü eksik dedirtti.

İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMÜYORLAR!

Haliç'i kahverengiye döndüren, İBB Tiyatrolarını PKK sempatizanlarına peşkeş çeken İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayan İmamoğlu ve CHP zihniyetinin kebapçılarda gününü gün ediyor.

HALİÇ KARARDI

Haliç'in dibindeki kirlilik hayrete düşürürken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in Eyüp civarlarında neredeyse bütünüyle karardığı, kirlilik ve balçık nedeni ile suyun renginin aşırı koyulaştığı gözlendi.

Havadan yapılan çekimde ise Haliç üzerinden botların geçmesi ile bile balçığın su yüzüne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

EMİNÖNÜ'NDE ÇÖP YIĞINLAR

Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahilin ise çöp yığınları ile dolmuş durumda olduğu belirtildi. Temizlenmeyen sahilde, gemilerin tüm çöplerini denize atması ile çöp adaları oluşturdu.

CHP'li İBB'nin yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen ve yeterli bakımı yapılamayan Haliç'in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor.






 

Kemal Kılıçdaroğlu

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