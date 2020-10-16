USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

İstanbul'da kritik zirve!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısında geçti. İki lider ortak açıklama yaptı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 18:50
İstanbul'da kritik zirve!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısında geçti. İki lider ortak açıklama yaptı.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Zelenskiyi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. İlişkileriniz karşılıklı olarak derinleşiyor.

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Salgınla mücadelede Ukrayna halkının yanındayız.

'Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesi ile Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yolundaki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır.'

'İŞ BİRLİĞİMİZİ YENİ SEVİYELERE TAŞIMA KARARI ALDIK'

'Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arasındaki görüşmelerle ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik.'

'BU YIL 500 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI MİSAFİRİ AĞIRLADIK'

'Turizm alanında, küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Görüşmelerimizde salgınla mücadelede Türkiye-Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme, suçluların karşılıklı iadesi yönünde atılabilecek adımları ele aldık.'

TÜRKİYE KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMAMIŞTIR'

'Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.'
 

Ukrayna

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı