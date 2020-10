Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hayalini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yayıncı kuruluş BeIN Sports'a verdiği röportajın ikinci kısmı yayınlandı.



İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI



Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, 'UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.' dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, 'en iyi futbolu oynayan' denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu.



Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA Şampiyonu olduk. Kupa alındığında, böyle diyenlerle hep birlikte kutladık.



AVRUPA FUTBOLUYLA MAKAS ÇOK AÇILDI



Şaka bir yana, makas çok açıldı, bunu da hep söylüyorum. Futbolu bilen ve takip eden herkesin katılacağı bir gerçek var: Avrupa kulüpleriyle aramızda finansal, idari, teknolojik, kurumsallık olarak, her başlıkta fark çok büyük.



Bu farkı kapatacak ciddi projeler elbette var. Bu farklar sadece parayla ilgili olmayan şeyler ancak bugünü kurtarmaktan, geleceğe yatırım yapamaz durumdayız, maalesef... Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama erteliyoruz mecburen.



Özellikle sahada bize hizmet etmiş arkadaşlarımızı, ofiste veya yine sahada emek vermeleri için hem idari hem teknik birtakım eklemeler yaptık. Futbolun içinde kalmaları için teşvik ediyoruz. Pek çok görüşün ve yorumun olduğu bir sistemde karar almak çok daha sağlıklı. Avrupa'da, dünyada uzmanlık her geçen gün artıyor ve futbol kulüplerimizde etkili oluyor.



Teknik adamların önemli olduğunu ifade eden, kendi aramızda bu diyaloğun olması ve gerektiğini düşünen bir adam olarak pandemi döneminde teknik direktörlerle görüştük. Bir sonrakini organize etmek için, o gün gönüllü olan arkadaşımdan haber bekliyorum.



FFP AÇIKLAMASI



Elinizde büyük bir kavanoz var, oyuncu dolu diye düşünelim. İhtiyacınız olan mevkiye göre tercih yapacaksınız. Kulübün kültürüne, transfer politikasına uygun olacak, UEFA FFP kriterlerine, harcama limitine uygun olacak, takımın genel yapısı ve oyun stratejisine uygun olacak, takım için performans ve mali dengelere uygun olacak, yerli ve yabancı kontenjanlara uygun olacak, sağlık, yaş kriterlerine uygun olacak, ilk 11 ya da rotasyon dengesine uygun olacak ve kulübü de satışına ya da kiralamasına onay verecek. Bunlardan sonra ülkeye gelmek isteyecek mi, kabul edecek mi etmeyecek mi ve menajerler de var.



Bundan 8 sene evvel, dedim ki 'Arkadaşlar, teknik adam oyuncu önermez.' Dolayısıyla bir scout grubu kurduk ve başına da Emre kardeşimi getirdim. Dünyanın her tarafında da yabancı ve yerli arkadaşlarla müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi yetenek avı ve ihtiyaç analizi. Ya yatırım yapılacak oyuncu olacak ya da sahaya süreceğimiz. Geçen sezon, geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile tecrübeli oyuncular olmalı diye bu yüzden söyledim.



"TRANSFER KONULARINA PEK GİRMEK İSTEMİYORUM AMA..."



Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız. Muhakkak ki kiralık oyuncu bir realite.



Elbet olacak ama çok olursa her oyuncu için söylemiyorum, oyuncu performansını en çok etkileyen unsurların başında aidiyet gelir. Oraya ait olduğunu hissetmeyen, nasıl olsa gideceğini düşünen bir oyuncu, markayı ve armayı sahiplenme konusunda tereddüt yaşar.



MUSLERA İÇİN TEKNİK EKİP SİNYALİ!



Muslerayı zaten listeye yazdık, ona da bir teşvik olsun, beklentimizi bilsin diye yazdım. Uruguay'da, çalışıyor. Annesini kaybetti, Allah rahmet eylesin. Tarih olarak Ocak ayından önce hazır hale gelirse, çok mutlu oluruz. Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan fazlasını ifade eder. Çok memnun olduğum, Galatasaraylıların da memnun olduğuna inandığımı, her şeyiyle sembol olmuş isimler arasına girdi. Takıma dönüşü inşallah erken olur ama olmazsa, Ocak ayını bekliyoruz, o da sevindirici bir haberdir. Muslera'nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım, onunla da zaten bunu konuştum.



"ARDA KÜLLERİNDEN DOĞACAKTIR"



Arda'nın sahadaki liderliğinden beklentilerim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliğinde, bu söylediğim cümle için ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır oynamıyor, arayı kapatmak için mücadele ettiğini görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Bana göre çabası, yeteneği ile birleşinde kendi küllerinden doğacaktır Arda.



"FALCAO BEKLENTİLERİ KARŞILAR"



Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum.



Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel bir işim olmadı benim çok şükür Allah'a. Çocuk Esirgeme Kurumu'na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim. Birçok başkan, yönetici için kendi kredimden harcadım bugüne kadar, helali hoş olsun, yine yaparım.



EMRE AKBABA AÇIKLAMASI



Emre Akbaba önemli bir oyuncumuz. Maalesef, nasıl anlatmam lazım, onu da bilemiyorum. Şanssızlığa inanmayan bir adam olarak şanssızlık da demek istemiyorum. 2 defa ayak kırılması ve arkasından doğal olarak adale sakatlığı. Dönebilecek en kısa sürede döndü.



Maalesef, hepimiz için bir üzüntü kaynağı. Emre önemli, karakterli bir oyuncu, bize de çok büyük yardımı olabilecek bir oyuncu. Maalesef bu süreci böyle yaşadık, İnşallah bundan sonra hayatını kazasız, belasız tamamlar ve bize faydası olu



"BENİMLE ÇALIŞMAK ZORDUR"



Bugüne kadar birçok isimle çalıştım, hala birçoğuyla dostluğum devam ediyor. Şimdi ben size bir itirafta bulunayım; ben birlikte çalışması hem kolay, hem de zor bir insanım. Kolaydır çünkü başkalarının hayatlarını kolaylaştırırım, emeğimi paylaşırım, çözüm üretirim, çok çalışırım, çünkü burası benim kulübüm.



Diğer yandan zordur çalışmak benimle çünkü beklentilerim yüksektir. Beklentilerim de kendim için değil, kulüp içindir. Oyuncunun performansı kadar tesisin temizliği, düzeni... Ben Galatasaray değerlerini Metin Oktay'lardan, Selahattin Beyazıt'lardan, Turgay Şeren'lerden, Coşkun Özarı'lardan, Mustafa Pekin'lerden, sayacağım birçok isimden öğrendim. O nedenle Galatasaray'ın seçilmiş başkanına ve yönetimine de yaklaşımım bu şekildedir.



MİLLİ TAKIM SÖZLERİ



Milli Takım'da hem geniş bir kadromuz var, hem geniş bir havuzumuz var. Avrupa'nın büyük kulüplerinden, diğer kulüplerine kadar bir yelpazede oyuncularımız olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bir nebze de olsa kuralın da bunda etkili olduğunu görünce içimi de bir sevinç kaplıyor açıkçası.



SOYUNMA ODASINA İLK DEFA GİTMİYORUM



Soyunma odasına ilk defa 2-3-4 dakika önce gitmiyorum, daha önce de gittim. Ben ne kadar kötü oynarsam oynayayım, sahadaki yönetim adil olmalı. Onlara hesap verecek durumumuz yok, hesabı başkanımıza, yönetime, Galatasaray taraftarına, camiasına veririz.



Maçın uzatmasıyla ilgili bir sıkıntı oldu, onu zaten söyledim. Daha önemlisi, sadece bana ve Galatasaray'a değil, kendilerine, yeteneklerine ve kapasitelerine haksızlık yapan, futbolun ruhuna ters düşen bir takım vardı sahada. Maçı bıraktım ben ayrıca, takımımı ve Galatasaray'ı değil.



Kasımpaşa, Rangers ve Fenerbahçe maçları oyun olarak beklentimin altında kaldı. Rotasyon yapmama rağmen fiziksel olarak kaldıramadık. Rotasyon oyuncuları da diğerleri kadar performans vermeli. Orada biraz sıkıntı oldu.