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Ermenistan'dan alçak saldırı!

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Dünya / 16 Ekim 2020 Cuma 13:06
Ermenistan'dan alçak saldırı!

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ gerilimi sürerken, sivillere saldırılarıyla insanlık suçu işleyen Ermeni ordusu, saldırılarını sürdürüyor.

Ermenistan, şimdi de Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Konuya ilişkin açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

ROKETLE SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

SİVİL HALK ZARAR GÖRMEDİ

Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

ErmenistanAzerbaycan

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