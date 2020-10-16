Dev DEAŞ operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.



İstanbul Zeytinburnu'nda operasyon

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.



