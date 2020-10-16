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Biden Trump'ı geride bıraktı!

ABD yeni başkanını 3 Kasım tarihinde dünyaya duyuracak. ABD başkanlık seçimleri için kıyasıya mücadele veren ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat parti başkan adayı Joe Biden’ın topladıkları bağışlar açıklandı. Açıklamaya göre, Donald Trump, 238 milyon dolar bağış toplarken, Joe Biden ise 383 milyon dolar bağış topladı.

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 19:55
Biden Trump'ı geride bıraktı!

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri'ne kısa bir zaman kaldı. Artan heyecan, adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlara da yansıdı.

TRUMP 238 MİLYON, BIDEN 383 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat parti başkan adayı Joe Biden'ın topladıkları bağışlar açıklandı. Açıklamaya göre, Donald Trump, 238 milyon dolar bağış toplarken, Joe Biden ise 383 milyon dolar bağış topladı.

BIDEN'A EN BÜYÜK MALİ DESTEK SİYASİ GRUPLARDAN GELDİ

Biden'ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti.

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