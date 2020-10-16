Başkan Erdoğan'dan duygusal paylaşım!

Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.



Erdoğan mesajında, 'AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız.' ifadelerine yer verdi.



İşte o paylaşım;







AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız. pic.twitter.com/o8EkXfNQDY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2020