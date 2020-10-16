Bakan Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu salı günü Fransız mevkidaşı ile görüşecek. Görüşmenin talimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmenin ardından vermişti.



Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ekim Salı günü Fransa'ya gidecek. Çavuşoğlu Fransa'da Fransız mevkidaşı ile görüşecek. İkili görüşmede gündemde ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz olması bekleniyor.



