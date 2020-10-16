Açık öğretimliler dikkat! Önemli uyarı!

5 Ekim’de başlayan ve 16 Ekim'de sona ermesi beklenen 2020 2021 AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıt kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta cumaya kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayamayan binlerce AÖF öğrencisi 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri çevrimiçi (online) başvuru ve kayıtlarını anadolu.edu üzerinden gerçekleştirecekler. Kayıt işlemleri için e-devlet şifresi kullanılacak. İşte, ayrıntılar.



Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.



Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.



KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?





Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.



Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

