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ABD'den s-400 açıklaması!

ABD: Türkiye'nin S-400'ü harekete geçirdiği doğrulanırsa kınayacağız

Güncel / 16 Ekim 2020 Cuma 19:01
ABD'den s-400 açıklaması!

Reuters, test atışları için Sinop kentine yerleştirilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze ateşlediğini duyurmuştu. Ajansın geçtiği görüntülerde Sinop kentinde gökyüzüne doğru bir duman sütununun yükseldiği görüldü.

Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.

S-400 AÇIKLAMASI!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının “potansiyel ciddi sonuçları” olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı açıklamada, “S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye’yi, NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız” denildi.

SİNOP'A NAKLEDİLMİŞTİ

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

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