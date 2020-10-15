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İstanbul'da korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre İstanbul deprem ile sarsıldı. Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un Avcılar semtinde meydana gelen sarsıntı saatler 16.55’i gösterdiğinde meydana geldi. Öte yandan deprem yerin 4.8 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edilen sarsıntı bölgede ufak çaplı paniğe neden oldu. İşte İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamasının detayları…

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 17:12
İstanbul'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi'nde saat 16.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü. Deprem özellikle Esenyurt ve Avcılar gibi kıyı ilçelerde hissedildi.

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