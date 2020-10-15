USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Fatih Portakal'dan Devlet Bahçeli iddiası!

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal algı operasyonlarına tam gaz devam ediyor. MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü iddia eden Fatih Portakal, Devlet Bahçeli'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakarak erken seçim çağrısında bulunabileceğini öne sürdü.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 16:52
Fatih Portakal'dan Devlet Bahçeli iddiası!

Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal, algı operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada 'Kılıçdaroğlu'nun seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Seçimin zamanında yapılmasından yanayız' diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koymuştu.

Algı operatörü devrede
FOX TV'den ayrılan algı operatörü Fatih Portakal, konuya ilişkin bir iddia ortaya attı.

MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü öne süren Portakal, Devlet Bahçeli'nin gidişata göre erken seçim çağrısında bulunabileceğini iddia etti.

Portakal'ın iddiasına göre; adını açıklamadığı sözde MHP'ye yakın kaynak, 'MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz' ifadelerini kullanmış.

Devlet Bahçeli'den Portakal'ı yerin dibine sokmuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmiş dönemlerde Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır.'

Kemal KılıçdaroğluAzerbaycanSuriyeDevlet Bahçeli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı