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Uzaya bunu gönderdiler!

Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Iceland, 50. yıl dönümü için uzaya tavuk nugget yolladı.

İlginç / 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:06
Uzaya bunu gönderdiler!

Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Iceland, "uzaya tavuk nugget gönderdiğini" bildirdi.

50. yıl dönümünü kutlayan Süpermarket zinciri, nugget’ın 33 bin 528 metre yüksekliğe ulaşmasının yaklaşık iki saat sürdüğünü belirtti.

"Uzaydaki ilk nugget" stratosferin eksi 60 derecelik soğuk ortamına uçuruldu. Ürünü stratosfere taşıması için havadan daha hafif bir gazla doldurulan meteorıloji balonunun kullanıldığı bildirildi.

Özel olarak tasarlanan bir fırlatma sistemi ile uçurulan balona video kaydı alması için kamera da takıldı.

Hedefine vardıktan sonra paraşüt ile Dünya'ya dönen nugget’ın irtifasının, 880 bin tavuk kanadının yüksekliğine denk geldiği bildirildi.

Dondurulmuş gıda perakendecisi, nugget'ın yolculuğunu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı bir video ile ilan etti.

Independent'in haberine göre; paylaşımda, "Bunu duymanıza ne gerek var, bilmiyoruz ama bugün ilk tavuk nugget’ını uzaya gönderdik." ifadeleri kullanıldı.

Iceland’in ticaret direktörü Andrew Staniland ise "50. yaş günümüzü kutladığımız için 2020, bizim için çok büyük bir yıl. Doğum gününü kutlayan herkes gibi biz de nasıl bir kutlama yapacağımızı düşündük" dedi.

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