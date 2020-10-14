Şentop'tan AYM üyesine tepki!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe imalı skandal paylaşımına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi... "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar"