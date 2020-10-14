Kırmızı Oda'da ayrılık

Oyuncu Evrim Alasya, TV 8'de ekranlara gelen dizisi Kırmızı Oda dizisinden ayrılma kararı aldı. Alasya, dizide 'Meliha' karakterini canlandırıyor.



Alasya’nın Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi. Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapacak.



Şahmeran dizisinin çekileceği mekanın İstanbullu Gelin dizisinin Beykoz’daki meşhur konağı olacağı da gelen bilgiler arasında.