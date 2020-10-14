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Kadir Şeker'e son sözü soruldu!

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı. Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karardan önce son sözü sorulan Kadir Şeker "Üzgünüm" dedi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:30
Kadir Şeker'e son sözü soruldu!

İlk kez salona geldi
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti. 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı. Duruşmada mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alınıp karar açıklandı.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi.

Piri Reis

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